10月6日（月）よりスタートしたABEMA『今日、好きになりました。チュンチョン編』に参加する男女12人が発表された。『夏休み編2025』で人気を博した筋肉が自慢のいおうや、『ニュージーランド編』のさわ、『マクタン編』のさらなど人気継続メンバーが集合！現役「セブンティーン」モデルのあやなや「男子高生ミスターコン2025 ファイナリスト」のはるほか、個性豊かな12人のプロフィールを紹介する。【映像】15人に告白された爆