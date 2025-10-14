東プレは10月13日、静電容量無接点方式を採用したプレミアムキーボードブランド「REALFORCE」の新製品「R4キーボード」20機種（日本語配列が16機種、英語配列が4機種）を発表した。発売日は10月15日。価格は3万6,520円〜3万7,180円。R4HA11R4HA21R4キーボードは、既存シリーズからデザインを一新し、高速入力を可能にするAPC機能やキーマクロなどの機能を向上させた製品群。既存の「R3」シリーズは10月31日で生産終了となる。各キ