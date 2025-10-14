SUPEREIGHTの村上信五（43）が14日、結婚することを発表した。お相手は一般女性。村上は書面で結婚を発表した。発表全文は下記の通り。錦秋の候、皆さまにはご健勝のことと存じます。まもなく芸能活動30年を迎える中で山あり谷ありでしたが、ありがたいことに丸く収まり、この度結婚させていただくことになりました。お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです。SUPEREIGHTの一員として横