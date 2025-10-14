中国の習近平国家主席と会談するアイスランドのトーマスドッティル大統領＝14日、北京の人民大会堂（共同）【北京共同】中国の習近平国家主席は14日、世界女性サミット出席のため北京を訪れた北欧アイスランドの女性大統領トーマスドッティル氏と会談し、サミットを契機に女性の地位向上を促進しなければならないと訴えた。新華社が報じた。アイスランドは世界で最もジェンダー平等が進んでいるとされ、トーマスドッティル氏は