STARTO ENTERTAINMENTは14日、人気アイドルグループSUPER EIGHTの村上信五（43）が結婚したことを発表した。お相手は一般女性。2月に結婚を発表した大倉忠義（40）に続いて、グループの現役メンバーでは2人目の既婚者となる。村上は公式サイトでコメントを発表。「まもなく芸能活動30年を迎える中で山あり谷ありでしたが、ありがたいことに丸く収まり、このたび結婚させていただくことになりました。お相手は一般の方ですので、そ