吉本興業ホールディングス株式会社は１４日、大阪・関西万博・民間パビリオン「よしもとｗａｒａｉｉｍｙｒａｉｉ館」で閉幕日（１３日）に行った『笑いと健康プロジェクト』について発表した。同館はプロジェクトの一環として、パビリオン体験を通じて生まれる来館者の「笑顔」をＡＩを活用して集めるなど、「笑い」が「健康」に寄与する未来につなげる取り組み「ＳｍｉｌｅＬｏｇ」を実施してきた。閉幕日にはギネス世