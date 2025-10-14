今日14日は西日本を中心に気温が上がり、九州や四国など西日本では30℃以上の真夏日も。山口市では過去最も遅い真夏日を記録。一方、雲に覆われた関東は気温が上がりにくく、20℃前後。週末にかけて暑さの続く所も、来週は一気に秋が深まる。北日本で10年に一度の低温か。今日14日西日本でまだ30℃超過去最も遅い真夏日も今日14日(火)は日中晴れた西日本を中心に気温が上がり、九州や四国など西日本では30℃以上の真夏日になっ