イメージ 民間の気象予報会社ウェザーニューズによりますと、岡山・香川で14日、季節外れの暑さとなったところがありました。 岡山県倉敷市と笠岡市、香川県三豊市財田の観測地点では、日中の最高気温が30℃を超え、真夏日となりました。倉敷市と笠岡市では1979年の統計開始以降、最も遅い真夏日だということです。 15日以降も平年より気温が高い状態が続きそうだということです。