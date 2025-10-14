◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」テレビに向かって大声を出したのは久しぶりだった。９月に日本中を沸かせた世界陸上。女子３０００メートル障害で斎藤みう（２３）＝パナソニック＝は決勝に残れなかったものの、従来の日本記録を１０秒近く塗り替える快走を見せた。万感の思いがこみ上げた。小学生の頃はミニバスケ選手。バスケ少女だった私の次女と同学年で、何度も対戦している。斎藤の両親は、ともに高校の保健体育教