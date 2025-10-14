◆京滋大学秋季リーグ最終節１回戦佛教大２―１花園大（１４日・カローラ滋賀はちまんスタジアム）２３日のドラフト会議で上位候補に挙がっている花園大の最速１５６キロ右腕・藤原聡大（４年＝水口）が、佛教大戦に先発して３回を１安打無失点、３奪三振に抑えた。初回１死で中前安打を許したが、三振と高橋直希捕手（１年＝近江）の盗塁阻止で切り抜けた。２回は１死から四球で再び出塁を許したが、後続を三ゴロと中飛。