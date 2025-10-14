きょう１４日より、ＭＢＳ毎日放送「よんチャンＴＶ」（月〜金曜・後３時４０分から放送）と、ファミリーマートおよび関西の名店が共同開発したコラボ商品２種類が発売された。関西地区を中心に１２月９日まで約２，６００店のファミリーマートで販売。同番組を担う山崎香佳アナウンサーは「鼓道」とタッグを組み、「鼓道」のあの味を彷彿（ほうふつ）させる「親子丼風おむすび」を考案。川地洋平アナは「重亭」とタッグを組み