9人組ガールズグループ・NiziUが、11月22日、23日の2日間にわたって、東京・日本武道館で開催する『NiziU Live with U 2025 “NEW EMOTION : Face To Face”』を全国各地と海外の映画館でライブ・ビューイングすることが決定した。【ソロショット】美脚スラリ…上品なミニスカコーデで登場したNiziUNiziUは、9月より初の全国ホールツアーを開催中。今回のホールツアーは全国21都市23会場32公演を巡る“NiziU史上最多規模”とな