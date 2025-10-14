帯状疱疹（ほうしん）で9月22日に緊急入院し、6日に退院したフリーアナウンサー笠井信輔（62）が14日、インスタグラムを更新し「退院から8日たち今日からテレビのお仕事復活です本当に嬉しい！！」と仕事への復帰を報告した。フジテレビ系東海テレビ「ニュースONE」（月〜j金曜午後3時42分）で火曜コメンテーターを務めており“復帰初戦”となった。笠井は「火曜日は、レギュラー番組東海テレビ夕方のニュース番組『ニュースON