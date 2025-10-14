トッテナムは今冬の移籍市場でブラジル代表FWリシャルリソン（28）を売却する可能性があるようだ。英『Football Insider』が報じている。2022年夏よりトッテナムでプレイする同選手は今夏の移籍市場でも去就が注目され、サウジアラビアのクラブやガラタサライから関心が寄せられていた。最終的にトッテナムに残留したリシャルリソンだが、今シーズンはプレミア開幕戦で2ゴールを記録するなど存在感を発揮。ここまでは公式戦11試合