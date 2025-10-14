日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはビッグクラブへの移籍が噂されている選手が多く、アダム・ウォートンやマーク・グエイ、ジャン・フィリップ・マテタらの去就が注目されている。そんななか、英『TEAMTALK』によると、コロンビア代表DFダニエル・ムニョスにもビッグクラブから関心が寄せられており、バルセロナとアトレティコ・マドリードが獲得に興味を持っているという。2024年1月にパレスに加入したムニョス。