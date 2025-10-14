能登半島地震で、高齢者施設の3割が運営休止を余儀なくされ、その後の石川県外などへの広域避難が利用者のストレスにつながったことを受け、福祉施設での防災計画を見直すための委員会が14日開かれました。委員会は高齢者施設・障害者施設・児童福祉施設の3つに分かれ、それぞれの専門家や関係者で構成されています。塗師亜紀子健康福祉部長「関係者の記憶の新しいうちに実体験、教訓も踏まえて業務継続への視点を盛り込んで、防災