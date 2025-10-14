サカチョーとして、坂本との名コンビも人気を博した（C）産経新聞社巨人は10月14日、長野久義が現役を引退すると発表した。長野は2度のドラフト指名を拒否し、2009年1位で社会人ホンダから巨人に入団。【動画】長野久義が節目の1500安打！39歳での達成となった入団1年目から新人王とすぐに頭角を現し、12年には同チームの坂本勇人とともに最多安打のタイトルを獲得、チームの日本一に大きく貢献を果たした。パンチ力あふれ