「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ブルワーズ１−２ドジャース」（１３日、ミルウォーキー）ドジャースがギリギリのところで逃げ切り敵地で価値ある１勝を挙げた。試合後、勝利のハイタッチではタイラー・グラスノー投手の優しさがにじんだワンシーンがあった。２点リードの九回を託された佐々木朗希投手の制球が定まらず１点差に迫られ、なおも２死一、三塁のところで降板。後を受けたトライネンが２死満塁までピンチを広げ