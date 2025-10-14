日本ハム・達孝太投手が、１５日のソフトバンクとのＣＳファイナルＳ第１戦（ペイペイ）に先発する。プロ４年目で自身初のＣＳ登板。「どれだけ球数をかけても無失点で切り抜けることが大事だと思う。ウイニングショットを全球投げるぐらいの気持ちで、球数をかけてでも抑えたい。シーズンとはひと味違ったようなピッチングが見られるんじゃないかな」と、短期決戦モードでの投球を誓った。ソフトバンクは７月３１日の初対戦で