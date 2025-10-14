青森県弘前市で１１〜１４日、黒いビニール袋や新聞紙に覆われた不審物の発見が相次いだ。県警の発表によると、不審物は４件で計６個が押収され、いずれも危険性はないものの、「捜査に支障がある」として内容を明らかにしていない。安全確保のため、県警は付近の道路を一時通行止めにした。このほか、未発表の同様の押収物が少なくとも２個あるという。弘前署の発表によると、１１日午前１０時頃、同市富士見町の事業所の敷地