一夜の主（あるじ）を募集――。岐阜市は１１月２１日に実施する岐阜城天守閣の「夜間貸し切り」の希望者を募集している。織田信長が天下統一を目指す本拠点とした山城からの夜景を独り占めできる。金華山の山頂に立つ岐阜城は、天守閣から３６０度の眺望が楽しめ、年間３０万人以上が訪れる。近年は、「本物に触れてほしい」と市が発掘調査などを進め、山麓にあった信長の居館跡を公開したり、山上に作った庭園のような場所で