元フジテレビでフリーの笠井信輔アナウンサー（６２）が１４日、インスタグラムを更新。テレビの仕事復帰を伝えた。笠井アナは９月２５日、ブログで右まぶたが腫れて開かなくなり、病院を受診したところ、そのまま緊急入院したと報告。右まぶたが開かなくなった原因は、帯状疱疹の悪化が影響したためだったとしていた。この日は「退院から８日たち今日からテレビのお仕事復活です本当に嬉しい！！」と報告。「火曜日は、