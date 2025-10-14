【モデルプレス＝2025/10/14】モデルの高橋ユウが10月14日、自身のInstagramを更新。息子2人の微笑ましい一幕を公開した。【写真】高橋ユウ「かわいすぎる」と話題の息子2人◆高橋ユウ、息子2人のやりとりを公開高橋は「次男が長男にアイスを食べさせる新幹線車内」と次男が長男の口にスプーンを運んでいる様子を公開。「次男のやりたいを叶える長男と、『おいしい？』と問いかける次男。優しいふたり」とそれぞれの優しさに感動を