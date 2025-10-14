【モデルプレス＝2025/10/14】女優の桃井かおりが10月14日、自身のInstagramを更新。「最後の晩餐会」で食べたい料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】桃井かおり「最後の晩餐会」で食べたい手作りメニュー◆桃井かおり「最後の晩餐会」で食べたいものは桃井は「『最後の晩餐会なにたべたい？』に絶対『鰻か？生ウニ！キャビア！！』と答えただろうワラシは近頃こんなんかな〜と思う」と手料理の写真を投稿。つやつやした白い