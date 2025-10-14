【モデルプレス＝2025/10/14】歌手の倖田來未が、10月14日に自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。【写真】倖田來未「筋肉ラインがすごい」と話題の美太もも際立つ姿◆倖田來未、ライブ準備で美脚を披露倖田は10月18日からライブツアー「KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE」を控えている。この日は「今日は、悪いところや、改善点を細かく撮影したものをみんなで見返し、詰めていくかんじ」