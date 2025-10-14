今日14日(火)の道内はよく晴れており、明日15日(水)にかけても広く晴れ間が出る見込みです。しかし、その後は雲の広がる日が多くなり、18日(土)は雨の降る所が多くなるでしょう。この雨が季節を進め、19日(日)以降は山間部を中心とした雪、寒さなどに注意が必要となります。18日(土)の雨が季節を進める最高気温が一桁となる所も明日15日(水)は午後を中心に広く晴れ間が出る見込みです。午前中は気圧の谷の影響で、日本海側など一