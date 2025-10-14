１４日、バートン氏（左）と握手を交わす習近平氏。（北京＝新華社記者／申宏）【新華社北京10月14日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は14日午前、世界女性サミット出席のため訪中したドミニカのシルバニー・バートン大統領と北京の人民大会堂で会見した。１４日、北京の人民大会堂で行われた会見の様子。（北京＝新華社記者／李響）