阪神・村上頌樹投手（27）があす15日のクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）第1戦のDeNA戦に先発する。ファーストSを勝ち抜いたリーグ2位・DeNAとの対戦。昨季日本一の強力打線との対戦に向けて「打線がいいチームっていうのはあるので、そこにいいピッチャーもいる。やっぱり厳しい戦いになるとは思うんですけど、なるべく自分の仕事できるようにやっていければ」と表情を引き締めた。