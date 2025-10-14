14日の東京株式市場で、日経平均株価は政局の不透明感への警戒から午後に入り一気に値を下げました。14日の終値は、10日（金）より1241円48銭安い4万6847円32銭でした。10日に公明党が連立政権から離脱を決めたことで、14日の東京株式市場では、政局が流動化する警戒感から幅広い銘柄が売られました。午前は、先週末に、時間外で取引されている日経平均の先物が大きく値を下げたことで株を買う動きが入り、下げ幅は限定的となりま