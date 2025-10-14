NHK¤Ï14Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î»Ê²ñ¤ò¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ë¡¢Í­µÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£NHK¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ï¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÀáÌÜ¤Î¹ÈÇò¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î100Ç¯¤â¤¹¤Æ¤­¤Ê²»³Ú¤¬»ä¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È