コスプレでキャラになりきる肉体作りのため、5日間で32リットルの水を飲むという過酷な肉体作りに挑んだコスプレイヤーが話題になっている。【写真】肉体づくりをする前のビフォーな体投稿主が行ったのは「水抜き」という方法だ。まず初日に大量の水を摂取し、少しずつ飲む量を減らすことで意図的に体内の水分量を減らし、筋肉の凹凸をよりくっきり見せるというものだ。ボディビルダーや格闘家が大会出場する時なども行っている方