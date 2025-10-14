中国政府によるロシア国民に対するビザ免除政策試行によって、黒竜江省双鴨山市饒河県には多数のロシア人観光客が訪れている。中国新聞網が伝えた。饒河県はロシアとのアクセスが非常に便利で、饒河口岸（出入国検査所）は1989年、国務院によって「国家一類口岸」として承認され、中国とロシアの経済・貿易往来と文化交流を促進する上で極めて重要な使命を担ってきた。9月15日に中国がロシア国民に対するビザ免除政策の試行をスタ