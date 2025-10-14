¥É¥é¥Þ¤ÇÅ¨ÂÐ¤¹¤ë´Ø·¸¤À¤Ã¤¿2¿Í¤¬Ž¥Ž¥Ž¥?¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç?¤Ç¶î¤±¹þ¤ßËüÇî¤Ë¡½¡£¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Îµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¤¬¸ø³«¤·¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖËüÇî¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡Á!!¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤ÏÀÖ¤Ç¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¤¹¾Ð¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ë½÷Í¥¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤ÏÀè·î¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿TBS¥É¥é¥Þ¡ÖDOPEËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡×