◆ソフトバンク全体練習（14日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは15日に開幕する日本ハムとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）に向けて、本拠地で前日練習を行った。練習後、小久保裕紀監督と柳町達が前日記者会見に出席した。小久保裕紀監督は日本ハム先発陣についても言及。「パワーピッチャーが多いですね。先発完投型の投手がそろっているというのはレギュラーシーズン戦って感じた。あとは（