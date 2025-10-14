◆ソフトバンク全体練習（14日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは15日から日本ハムとの「パーソルクライマックスシリーズ（CS）パファイナルステージ」に臨む。第1戦の先発を任されるリバン・モイネロ投手（29）は「体もメンタルも準備はできている」と臨戦態勢を見せた。モイネロは今季、日本ハムとはチーム別最多の8試合に先発し、4勝1敗、防御率1・87。安定感のある投球でチームを勝利に導いてきた。シーズ