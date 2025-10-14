連休明け１４日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比１２４１円４８銭安の４万６８４７円３２銭となった。公明党が自民党との連立政権から離脱したことによる政局の混迷から、ほぼ全面安となり、下げ幅は一時、１５００円を超えた。４日の自民党総裁選で高市早苗氏が勝利して以降、市場では、高市氏の積極財政と緩和的な金融政策への期待感が高まり、日経平均は急上昇していた。しかし、政権の枠組み