国際アフリカ系米国人博物館で演説を行うバイデン氏=１月１９日、サウスカロライナ州チャールストン/Nathan Howard/Reuters（ＣＮＮ）バイデン前米大統領は１３日、生存する最後の人質２０人の解放とパレスチナ自治区ガザ地区における新たな停戦が発表されたことを受けて声明を発表し、深い安堵（あんど）と感謝の意を表明した。バイデン氏はＸ（旧ツイッター）に、「このような日が来たことに深く感謝し、安堵している。想像を絶