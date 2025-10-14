建築、農業、防災など、あらゆる分野で活躍している「ドローン」。実はスポーツ競技としても広がりをみせています。 【写真を見る】「ドローンサッカーで人生が変わった」W杯金メダリストの“半端ない”操作術に迫る本業でもドローン フル稼働 9月に世界初となる「ドローンサッカー」のW杯が開催され、日本代表が初代チャンピオンに輝きました。 そのメンバーの1人、「ドロ&