¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦WEST.¤¬¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¶¦±é¤·¤¿¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾·¤­¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤ëWOWOW¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØWESSION¡ÙÈ¯¤ÎÌî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØWESSION FESTIVAL 2025¡Ù¤¬¡¢12Æü¡¦13Æü¤ËÂçºå¡¦ËüÇîµ­Ç°¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£WEST.»£±Æ¡§¿¹¹¥¹°Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢WEST.¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¼çºÅ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥§¥¹¡£2Æü´Ö¤ÇWEST.´Þ¤à11ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢Ìó6Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢DAY1