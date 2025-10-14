米伝説的ロックバンドＫＩＳＳの象徴的存在であるジーン・シモンズが米カリフォルニア州マリブで交通事故に遭ったことについて、元相棒でボーカリストのポール・スタンレーが「無傷で済んだのは全く奇跡だ」と明かした。米ニュースサイト「ＴＭＺ」が１３日、報じた。ジーンは現地時間７日に米カリフォルニア州マリブで、運転していたＳＵＶがパシフィック・コースト・ハイウェイを走行中、停車中の車に衝突したとされる。現場