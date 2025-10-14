アル・パチーノ（85歳）が、先日亡くなったダイアン・キートンと結婚しなかったことを「後悔」しているという。10月11日に79歳で他界したダイアンと、「ゴッドファーザー」の撮影をきっかけに1971年に知り合い、1987年まで交際と破局を繰り返した。アルの友人の1人は英紙デイリーメールにこう話す。「振り返ってみると、いつも『素晴らしい女性』と呼んでいたダイアンが人生最愛の人だったとアルは認めています」「チャンスがあっ