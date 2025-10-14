マテリアルグループ [東証Ｇ] が10月14日大引け後(15:30)に決算を発表。25年8月期の連結経常利益は前の期比1.3％減の7.5億円になったが、26年8月期は前期比37.7％増の10.3億円に拡大を見込み、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比0.1円増の26.1円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比19.3％減の0