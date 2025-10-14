米中関係の悪化懸念などを受けて豪ドル売り強まる＝オセアニア為替概況 14日の市場で豪ドルは対ドル、対円での売りが強まった。米中関係の悪化懸念が重石となっている。先週木曜日に0.66台を付けていた豪ドルドルは先週金曜日のトランプ米大統領による追加関税負荷の可能性を含めた厳しい発言に急落し、0.64台後半を付けた。その後トランプ氏が対中関係について楽観的な発言を行ったことで、週明けいったん買戻しが入ったが、