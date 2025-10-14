１３日、核融合技術総合研究施設「夸父（ＣＲＡＦＴ）」のダイバータのプロトタイプのテスト現場で記念撮影する専門家チームと研究チーム。（合肥＝新華社記者／周牧）【新華社合肥10月14日】中国安徽省合肥市で建設中の核融合技術の総合研究施設「夸父（CRAFT）」で13日午前、核融合炉を構成する重要機器の一つ、ダイバータのプロトタイプが専門家チームのテストと検収に合格した。テスト結果によると、プロトタイプは定常状