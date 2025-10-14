大阪・関西万博（大阪・夢洲）がきょう13日、閉幕する。大阪ヘルスケアパビリオンでは「クロージングイベント」が行われた。【写真】キッズダンサーと「この地球の続きを」を踊った永尾柚乃3部構成。第1部「子どもがミライを創る」には大阪府知事の吉村洋文氏、大阪市長の横山英幸氏、子役の永尾柚乃、大阪府のマスコットキャラクター・もずやんが登場した。吉村知事は「本当にきょうで終わってしまうと思うとさびしい気持ち