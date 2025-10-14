プロ野球・ロッテは14日、6日から行われているフェニックスリーグに4選手が新たに合流すると発表しました。発表されたのは吉川悠斗投手、池田来翔選手、安田尚憲選手、山口航輝選手です。安田選手は今季93試合に出場し打率.243、0本塁打、25打点。池田選手は83試合出場で打率.238、5本塁打、20打点でした。フェニックスリーグは27日まで開催。今季最下位に終わりサブロー新監督が就任したロッテは、29日から11月17日まで秋季キャン