リーグ優勝決定シリーズ第2戦で先発予定の山本由伸投手が前日会見に出席し、日本時間14日のブリュワーズ戦で先発したブレーク・スネル投手について称賛のコメントをしました。スネル投手は、各リーグで最も優れた投手に贈られるサイ・ヤング賞を2度受賞し、2025年シーズン開幕前にドジャースに加入。日本時間7日に行われたフィリーズ戦では、6回まで1安打に抑える好投を見せ勝利投手、さらにこの日のブリュワーズ戦でも8回、被安打