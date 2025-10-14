◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ドジャース2-1ブリュワーズ(日本時間14日、アメリカンファミリー・フィールド)8回無失点の快投でチームを勝利に導いたドジャース先発のブレーク・スネル投手が、9回の交代について語りました。敵地ミルウォーキーでのシリーズ初戦、大事な先発マウンドにあがったスネル投手はブリュワーズ打線を圧倒しました。序盤3回をヒット1本のみに抑えると、4回以降はひとりのランナーも出さない完璧な