佐鳥電機 [東証Ｐ] が10月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第1四半期(6-8月)の連結経常利益は前年同期比34.6％増の10.4億円に拡大し、6-11月期(上期)計画の16億円に対する進捗率は65.1％に達し、5年平均の43.0％も上回った。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.8％→2.5％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース