14日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数48、値下がり銘柄数548と、値下がりが優勢だった。 個別ではフェニックスバイオ、イーエムネットジャパンがストップ高。ＷＯＬＶＥＳＨＡＮＤ、メディネット、Ａｉロボティクス、アルー、アイドマ・ホールディングスなど6銘柄は年初来高値を更新。イーディーピー、ＡｐｐＢａｎｋ、データセクション、ブロードエンタ